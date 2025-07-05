أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال تجهيز مجمع المواقف الجديد بمركز ومدينة المنيا، وذلك في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة لتطوير منظومة النقل، والقضاء على المواقف العشوائية، وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة.

وأوضح المحافظ أن المجمع يقع بجوار شرطة النجدة على الطريق الزراعي "مصر/أسوان"، ويقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويهدف إلى استيعاب حركة المواصلات الإقليمية والداخلية.

وأشار إلى أن المجمع سيضم مواقف لمراكز الجنوب (ملوي، ديرمواس، أبوقرقاص)، إلى جانب مواقف المحافظات (القاهرة، بني سويف، أسيوط)، كما سيتم نقل موقف هدى شعراوي إلى المجمع الجديد، ضمن جهود تنظيم حركة النقل وتقليل التكدسات.

وأكد المحافظ أن المجمع سيشمل خدمات متكاملة، مثل مناطق انتظار مظللة، دورات مياه، كافيتريات، نقاط إسعاف، منظومة أمن، وكاميرات مراقبة، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة لقائدي المركبات والركاب، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات نقل حضارية.

وشدد كدواني على أن تطوير قطاع النقل والمواقف يأتي ضمن أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الأساسية في خطة بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات تليق بهم.





