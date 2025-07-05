هاري كين يتحدى باريس سان جيرمان: «انتصرنا عليهم من قبل»

أشعل اللاعب الإنجليزي هاري كين، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الحماس قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، المرتقبة بينهما في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد هاري كين، للمشاركة مع بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، مساء غد السبت الموافق 5 يوليو الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تصريحات هاري كين قبل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وتحدث هاري كين عن مواجهة باريس، بتصريحات نارية عبر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ، مؤكدًا أنهم يتمكنون من الفوز على أي فريق.

وقال كين في حديثه: «مواجهة باريس ستكون صعبة بالفعل، ولكن اصطدمنا معهم هذا الموسم، وتمكنا من تحقيق الفوز، وعلينا أن ننتصر بمباراة غدًا أيضًا».

وأتم: «رغم صعوبة المباراة وقوة الخصم، لككنا نستطيع تحقيق الفوز على أي فريق عندما نكون في كامل تركيزنا».