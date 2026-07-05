تعليم بني سويف: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى

واصلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، متابعتها لسير امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأدى اليوم، ما يزيد على 23 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وأدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية)، وسط انتظام كامل لسير الامتحانات وتطبيق جميع الضوابط والإجراءات المنظمة.

ومن جهته، أشار وكيل الوزارة محمود الفولي، إلى تكليفات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة لسير الامتحانات، إذ جرى الاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة.

وشدد على انتظام خطوط السير وتأمينها بما يضمن بدء الامتحانات في موعدها دون أي معوقات، بالتوازي مع متابعة انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة قبل السماح بالدخول، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم للطلاب.

ولفت وكيل الوزارة، إلى الالتزام بتعليمات الوزارة بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وتتضمن الحظر الكامل لاصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل اللجان، بما في ذلك السماعات الإلكترونية والساعات الذكية أو أي وسائل أخرى قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات، سواء بالنسبة للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

وأكد مواجهة أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

جاءت المتابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور: محمد بدر وكيل المديرية، وأحمد عزت مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن، وجمال ياسين مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعادل حمودة مدير إدارة الإحصاء وعضو التطوير التكنولوجي، إلى جانب ممثل وزارة الداخلية، في إطار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.