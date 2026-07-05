محافظ القليوبية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات

تابع الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، انتظام أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة، بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

واستمع المحافظ، إلى عرضٍ تفصيلي قدمه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، حول الموقف التنفيذي لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، متضمنًا انتظام سير اللجان، وآليات عمل غرفة العمليات المركزية، ومستوى التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وأجرى محافظ القليوبية، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات شهادة الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافظة، ومتابعة الموقف العام للجان، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأكد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وكل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير المناخ الملائم للطلاب، وضمان أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وشدد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وفي ختام المتابعة، وجه محافظ القليوبية، باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمحيط اللجان، وتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.