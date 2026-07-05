محافظ القليوبية يضبط مخزنا لإعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر

ضبط الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مخزن يُستخدم في إعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة؛ تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.

وتفقد المحافظ، الموقع، إذ تبين أن المخزن يقوم بإعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة، في مخالفة تمثل غشًا تجاريًا من شأنه الإضرار بالمستهلكين.

ووجّه المحافظ، بالتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المخزن، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال أعمال الفحص والتحقيق وفقًا للقانون.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي أنشطة غير مشروعة تمس صحة المواطنين أو تنطوي على غش تجاري، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلك.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير الأمن، والدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.



