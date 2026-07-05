 رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافأة مالية للكوادر الأكاديمية والإدارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافأة مالية للكوادر الأكاديمية والإدارية

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 3:20 م

قرر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قدرها 2500 جنيه للكوادر الأكاديمية والإدارية بكل كليات الجامعة وإدارتها والمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري، والمتعاقدين بنظام السركي والإستعانة والمنتدبين، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت بشكل واضح في انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة.

وثمن رئيس الجامعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود غير عادية ومنها المشاركة الفعالة في أعمال التقييمات الشهرية والميدترم خلال الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب ما يتم بذله داخل المستشفيات الجامعية من جهود غير عادية على مدار 24 ساعة والخدمات الطبية المكثفة للمرضي.


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