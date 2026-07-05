كلوب يوافق على تدريب ألمانيا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع يورجن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المدرب الألماني منح موافقته النهائية بعد سلسلة من المناقشات التي تناولت تفاصيل التعاقد، إلى جانب بنود رحيله عن مجموعة «ريد بول».

وأشار إلى أن كلوب سيقود مشروعًا طويل الأمد داخل الاتحاد الألماني، يستهدف بناء منتخب قوي قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى، وفي مقدمتها دوري الأمم الأوروبية، ويورو 2028، بالإضافة إلى كأس العالم.

وبهذا الاتفاق، يعود يورجن كلوب إلى المشهد الكروي من جديد، لقيادة أحد أبرز المشاريع الطموحة في الكرة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.