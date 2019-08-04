نشر الفنان العراقي نبيل سيف، صاحب أغنية "تعال تعال" مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام" ينفي من خلاله تعرضه لحادث سير أثناء تواجده في مصر، وذلك بعدما انتشرت صور له مساء أول أمس السبت من داخل سيارته وهو ينزف بالدماء وفي حالة حرجة.



وقال في الفيديو إن الصور تم تسريبها من الأغنية الجديدة التي أقوم بتصويرها حاليا، وعلق علي الفيديو قائلا: آسف لأنكم قلقتوا علي وأنا مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق، شكرا يا أعز الناس، من تواضع لله رفعه".

جدير بالذكر أن الفنان سيف نبيل يحيي حفلين غنائيين الأول في بيروت يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري، ويشاركه في الحفل الفنان ملحم زين، أما الحفل الثاني في دبي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، مع الفنانة نانسي عجرم.