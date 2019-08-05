وزيرة الصحة: إخلاء معهد الأورام وتحويل 43 مريضا لمستشفيات أخرى

•المصابون في الانفجار بينهم حالات شديدة الخطورة وحروق



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم خلاء معهد الأورام بناء على طلب الإدارة، وتم تحويل الحالات والمرضى وعددهم 43 حالة إلى معهد ناصر ومستشفى السلام والمنيرة.

وأضافت في فضائية «إكسترا نيوز»، فجر الاثنين، أن إجمالي الإصابات في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام 32 إصابة منها إصابات شديدة الخطورة وحروق، وتم تحويل المصابين والجثامين إلى مستشفى المنيرة ومعهد ناصر.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت عن وفاة 17 شخصا وإصابة 32 آخرين، والعثور على كيس به أشلاء في موقع الحادث، وأوضحت أنه جاري البحث عن جثامين أخرى محتملة في المياه المقابلة لمعهد الأورام.

وقال مصدر أمني إن وقوع انفجار أمام معهد الأورام جاء نتيجة اصطدام سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه ب 3 سيارات.

وفرضت الشرطة كردون أمني في محيط حريق معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وقال مصدر أمنى إن الإدارة العامة لغرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في محيط معهد الأورام على كورنيش النيل بمنطقة قصر العيني، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق