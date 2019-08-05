أحمد حلمي «عجوز» في البرومو التشويقي الأول لـ«خيال مآتة»

كشف الفنان أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد "خيال مآته"، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



ويظهر "حلمي" في البرومو في شخصية رجل عجوز، وعلق علي الفيديو قائلا: "برومو فيلم "خيال مآتة" العيد الكبير 2019 أتمني من كل قلبي إنه يعجبكوا.. يارب".



فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال في أول تعاون بينهما ومن إخراج خالد مرعي.