كوريا الجنوبية تنصح رعاياها بتجنب مواقع تجمعات اليمينيين في اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إرسال إخطارات بالرسائل النصية إلى مواطنيها الذين يزورون اليابان حاليا من أجل تجنب الأماكن التي قد تحدث فيها احتجاجات ضد كوريا الجنوبية وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال مسؤول بالوزارة - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين: "نراقب عن كثب أي تحركات حيث يحتمل نشوب مسيرات مناهضة لكوريا من جانب جماعات اليمين المتطرف في اليابان .. ونحن ننظر في اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك تقديم خدمات المساعدة على الموقع القنصلي للوزارة أو إرسال رسائل إضافية لرعايانا هناك".

وتصاعدت التوترات في العلاقات بين سول وطوكيو عندما فرضت اليابان قيودا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي .. وفسرت سول القيود على أنها خطوة انتقامية لقرارات محكمة بكوريا الجنوبية أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب.