والكر يعلق على إنقاذه التاريخي لكرة صلاح في الدرع الخيرية

علق كايل والكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، على إنقاذه لكرة محمد صلاح نجم ليفربول في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الدرع الخيرية التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي الشهير وانتهت بفوز السيتيزين بركلات الترجيح (5-4).

ونشر والكر مقطع فيديو لـ لقطة إنقاذة الخيالية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب:" كل هذه التدريبات تؤتي بثمارها في النهاية"، في إشارة لتدريبات اللياقة البدنية التي يؤديها المدافع الإنجليزي.

وشهدت لقطة إنقاذ والكر إعجاب الكثيرين، ووصفها البعض بأنها واحدة من أفضل الانقاذات بتاريخ كرة القدم، وذلك بسبب طريقة والكر في التعامل مع الكرة وتوقيتها الصعب، الدقيقة (92)، إضافة إلى ذلك أنها مباراة كأس ودخول الكرة مرمى فريقه كان سيقرب ليفربول من التتويج بشكل كبير.

ومن المقرر أن يخوض السيتي أولى جولاته بالبريميرليج، يوم السبت المقبل، أمام ويستهام يونايتد.

All that #Kyling practice finally paid off! pic.twitter.com/BPDAxuTzXz