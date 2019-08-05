فتح مجاز جنوب سيناء بالمجان في عيد الأضحى المبارك

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تكثيف الحملات المرورية على مناطق تداول وذبح اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي.

وأضافت أنه سيجرى فتح جميع المجازر التابعة للمديرية لذبح وسلخ الأضاحي بالمجان وتشكيل لجان للمرور على شوادر الأضاحي للكشف على الحيوانات والتأكد من صحتها والخلو من الأمراض ورش وتطهير هذه الشوادر من الحشرات الناقلة للعدوى والتأكيد على الجزارين بضرورة الذبح داخل المجازر بناء على قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ للحفاظ على نظافة الطرق والشوارع من التعرض للتلوث البيئي الناتج من مخلفات الأضاحي.

وعن اختيار الأضحية، قالت مدير عام مديرية الطب البيطري إنه يجب أن ننتبه لعين الأضحية أثناء شرائها بحيث تكون براقة وسليمة ولا تخرج منها إفرازات ويكون جفن العين وردي، ولا يخرج من الأنف إفرازات والأذن تكون سليمة ليس فيها إفرازات أو مخاط واللسان والأسنان واللثة طبيعيين والشعر أو الصوف يصعب نزعه والأرجل تكون طبيعية وأن تكون عظام الظهر مليئة باللحم والحيوان سليم غير هزيل خال من الأمراض.

وعن الحد الأدنى للعمر المناسب للأضحية، أوضحت أنه يختلف عمر الحيوان حسب نوعه فيصل الحد الأذنى للأضحية بالجمال 5 سنوات والبقر والجاموس سنتين والماعز سنة والضأن ستة أشهر ويجب شراء الأضحية قبل الذبح بعدة أيام وتغذيتها تغذية جيدة.

وأوضحت أنه يجب تصويم الأضحية عن العلف قبل الذبح بيوم وعن الماء قبلها بـ3 ساعات وسن السكين جيدًا والتكبير وذكر اسم الله قبل الذبح مع عدم قطع الحبل الشوكي عند الذبح، مبينة أنه يفضل بعد الذبح حفظ اللحوم في الثلاجة لمدة يوم لتقلل عدد البكتيريا وجعل اللحوم أسهل في الهضم والامتصاص.