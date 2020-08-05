زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، اليوم، بمدينة برج العرب الجديدة، والوفد المرافق له، مصنع شركة "فاركو – بي" العالمية للمضادات الحيوية، مجموعة "السيفالوسبورين".

واستمع مصطفى مدبولي، لشرح من الدكتور ياسر فايد، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو – بي " العالمية، حول مكونات الشركة التي تضم 4 مصانع لإنتاج الأدوية المختلفة، تضم 10 خطوط إنتاج.

وأوضح ياسر فايد أن شركة "فاركو بي العالمية" هي إحدى شركات مجموعة "فاركو للأدوية"، التي تم تأسيسها وبدء العمل فيها في عام 2008، مشيرا إلى أن المصنع، الذي يزوره رئيس الوزراء اليوم، هو مصنع المضادات الحيوية، مجموعة "السيفالوسبورين"، حيث يتم تصنيع مستحضرات "الفيال المعقم" للحقن، والمستحضرات الصلبة عن طريق الفم بأشكالها الثلاثة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تضم أيضا 3 مصانع أخرى هي مصنع المضادات الحيوية "مجموعة البنيم" وهو المصنع الوحيد لتصنيع هذه المضادات الحيوية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مصنع "المحاليل المعقمة"، حيث يتم تصنيع المستحضرات المعقمة بأشكال صيدلانية متعددة، على هيئة أمبولات زجاجية وأمبولات بلاستيكية مُصنعة بتكنولوجيا الحقن والتشكيل المعقم، ومحاليل الفيال المعقمة، بالإضافة إلى مصنع "فاركو بي للكيماويات" الذي يعتبر أحدث مصنع لتصنيع خامات المواد الفعّالة والخاصة بتصنيع الأدوية المضادة للفيروسات.

ولفت فايد إلى أن إجمالي استثمارات شركة "فاركو – بي العالمية" بلغت 1.6 مليار جنيه خلال عام 2019، من خلال إنتاج نحو 83 مستحضراً، وتقدر مبيعاتها السنوية بنحو مليار جنيه، ومبيعات تصدير تبلغ قيمتها 56 مليون جنيه، ووصل عدد العاملين بالشركة إلى حوالي 1500 عامل، كما تم توظيف 95 فرداً خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك لزيادة عدد ورديات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية؛ لتلبية احتياجات الأدوية الخاصة بحالات مرضى فيروس كورونا.

وأضاف أن فاركو تمتلك مصنعا لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من ١٢٠ جهازا في الشهر، كما تمتلك خطوط إنتاج للكمامات الطبية، والمناظير، مؤكداً أن الشركة تسعى دائما للتطوير المستمر، ومواكبة أحدث تقنيات التصنيع الدوائية طبقا للمعايير العالمية، لافتا إلى حصول الشركة على العديد من الشهادات، وتشمل شهادات "الأيزو" الخاصة بإدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وشهادات تسجيل الشركة بمنظمة الغذاء والدواء السعودية، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية.

وأردف أن الشركة تصنع الدواء لصالح العديد من الشركات العالمية كشركة "نوفارتس السويسرية"، وشركة "سانوفي العالمية"، وشركة "جلاكسو سميثكلين"، وشركة "فرير"، وشركة "صني فارم"؛ وذلك نظرا لقدراتها الفنية والتقنية في التصنيع طبقا للمعايير العالمية المتبعة بهذه الشركات.

وفى ختام الزيارة، سجل رئيس الوزراء كلمة في سجل الزيارات بالشركة، أعرب فيها عن سعادته بالجولة في هذا الصرح الصناعيّ العملاق، متمنيا للعاملين بالشركة كل التوفيق والنجاح.