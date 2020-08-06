وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى بيروت

وصلت طائرة إيرانية في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت.

وأشارت «الوكالة الوطنية للاعلام»، مساء الأربعاء، إلى أن الطائرة «مهان» الإيرانية تحمل مساعدات و أدوات طبية إلى الدولة اللبنانية، في إطار مساعدة لبنان جراء الانفجار الذي حصل مساء أمس في مرفأ بيروت.

وكان في استقبال الطائرة ممثل السفير الإيراني في بيروت، علي اصغري، وممثل «الصليب الأحمر الإيراني» في لبنان جواد فلاح ومستشار وزير الصحة اللبناني، حسين محيدلي.

يذكر أن الطائرة الإيرانية هي واحدة من أربع طائرات ستصل تباعًا إلى لبنان في إطار تقديم المساعدات، وتضم فرقا طبية ومساعدات غذائية وطبية.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.