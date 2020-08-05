 بدون راقصة .. نسخة جديدة من ڤيديو كليب «ضارب عليوي» لمصطفى شوقي - بوابة الشروق
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بدون راقصة .. نسخة جديدة من ڤيديو كليب «ضارب عليوي» لمصطفى شوقي

إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:59 م

كشف المطرب مصطفى شوقي عن طرح نسخة جديدة من ڤيديو كليب أغنية ضارب عليوي، بدون راقصة؛ استجابة لجمهوره.

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك، و الكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن شوقي حقق نجاحا كبيرا بعد طرح كليب أغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب" في سبتمبر من العام الماضي، والتي استطاعت أن تتخطى 25 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، ومن إنتاج وإخراج نصر محروس.

كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني" وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس وتوزيع رامي سمير.

 

مصطفى شوقي - ضارب عليوي

💥 نسخة جديدة من ڤيديو كليب #ضارب_عليوي ☝ لـ #مصطفى_شوقي .. من #فري_ميوزيك #نصر_محروس

Posted by Mostafa Shawky on Wednesday, August 5, 2020

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