قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية بخصوص حادث انفجار مرفأ بيروت، بقيادة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، وبعض الوزراء والأجهزة الأمنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لتشكيل لجنة التحقيق السابق ذكرها، هو الكشف عن ملابسات الانفجار وما إذا كان ناتج عن خلل أو تقصير معين، أم ناجم عن عامل آخر، موضحة أن التحقيقات ستستمر لخمسة أيام، ليتم التوصل بعدها إلى تحديد مسؤوليات عن الحادث أو الوصول إلى نتائج تستدعي إجراءات أخرى.

وذكرت أن السلطة العسكرية العليا ستعد لائحة بالأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن الحادث، حيث سيتم فرض إقامات جبرية على هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى إيقافهم عن العمل إلى أن يتم التوصل لنتائج التحقيق.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.



