نفى سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، انحياز بلاده إلى الجانب الإثيوبي خلال مناقشة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، معربًا عن أسفه لاستناد التعليقات في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي على تفسير خاطئ للخطاب الروسي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن موقف روسيا لا يختلف عن الأغلبية العظمى لرأي أعضاء مجلس الأمن، قائلًا إن مناقشة مجلس الأمن الموضوعات الخاصة بالمياه واتخاذ قرارات بشأنها أمر صعب.

وذكر أن «روسيا تتفهم أهمية نهر النيل كمسألة حياة للشعب المصري»، معلقًا: «نتفهم ونعي جيدًا أن مياه النيل بالنسبة لـ102 مليون نسمة مسألة حياة أو موت؛ لأن الحديث لا يدور فقط حول وجود مجموعات من البشر ولكن إمكانية ممارسة الزراعة وتطوير الصناعة».

وأكد سفير موسكو لدى القاهرة أن «روسيا لم تنحاز إلى الجانب الإثيوبي»، موضحًا أن «موقف بلاده متوازن ويرتبط بأن كلًا من مصر وإثيوبيا شركاء لموسكو».

وأشار إلى أن «مصر من الناحية التاريخية كانت أقرب إلى موسكو»، مستشهدًا بتشكيل أول قنصل روسي بمصر في الستينيات، فضلًا عن تطور العلاقات بين الجانبين منذ الخمسينيات بعد وصول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى سدة الحكم.