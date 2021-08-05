انقطاع تام للكهرباء في محافظة صلاح الدين العراقية بعد هجمات على أبراج لنقل الطاقة

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تعرض 14 برجا لنقل الطاقة للتخريب في محافظة صلاح الدين صلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى القول، إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم، في صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام للطاقة في المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة".

وتتعرض أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلبا على توزيع الطاقة خلال الفترة الماضية.