بتمثال لشاب مصاب بمتلازمة داون يتقدم لخطبة فتاة تعاني نفس المرض، استطاع رفيق فادي، الطالب بكلية فنون جميلة، تحويل مشروع تخرجه إلى رسالة إنسانية لفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لطالما كان رفيق يحلم بتقديم عمل متعلق بمتلازمة داون وخاصة لأنه يحبهم ويشعر بأن براءة العالم والطيبة تجتمع فيهم، قائلًا إنه وجد في مشروع التخرج الفرصة المناسبة لتقديم عمل يسلط الضوء على مرضى المتلازمة.

يقول الطالب الجامعي، خلال تصريحات لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، إنه قرر نحت تمثال يعبر عن تقديره لمرضي متلازمة داون، وخاصة مع عدم وجود أعمال منحوتة خاصة بالمتلازمة.

كانت السعادة والتشجيع من الأساتذة المشرفين على المشروع، حافزًا لـ«رفيق» أن ينحت التمثال في مدة المشروع المحددة بـ20 يومًا، لكن قلة الصور التي تعكس كل الزوايا لنفس الشخصيات، كانت التحدي الأصعب أمامه.

لم ييأس الطالب الجامعي وقرر أن يعتمد على الخبرة التي اكتسبها في الكلية بالعمل على زوايا قليلة، ونحت الشخصيات من صور مجمعة لحين تكوين شخصية بها روح وملامح متلازمة داون، واستطاع تنفيذ مشروعه في الوقت المحدد.

كانت إشادة المذيعة رحمة خالد بشأن العمل من أفضل التعليقات التي تلقاها رفيق حول تمثاله، فهو يسعى دائمًا إلى نحت شخصيات لها أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين كجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.