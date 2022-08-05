فيلم تسليم أهالي يحافظ على صدارة شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي

حافظ فيلم "تسليم أهالي" على صدارة شباك التذاكر في يومه عرضه الثاني، محققا أمس الخميس مليون جنيه و148 ألفا، ليصل إجمالي إيراداته على مدار يومين إلى مليون جنيه و979 ألفا.



فيلم «تسليم أهالى» تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول حياة زوجين غير مستقرة، حيث تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان، فيسعى الزوج للهروب.

تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومى فؤاد، عبدالله مشرف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى الراحلة دلال عبدالعزيز، ويظهر ضيفا للشرف فى الفيلم كل من أحمد فتحى، ومحمد ممدوح، ولوسى.



وطرح "تسليم أهالي" أول أمس الأربعاء، لينضم بذلك إلى أفلام موسم عيد الأضحى التي لا تزال موجودة في دور العرض المصرية، ومنها "كيرة والجن" الذي وصلت إجمالي إيراداته منذ طرحه فى 30 يونيو الماضى وحتى أمس الخميس إلى 98 مليون جنيه و153 ألفا، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر على مستوى الإيراد الإجمالى، أما على مستوى الإيراد اليومي فجاء في المركز الثاني أمس الخميس محققا 921 ألف جنيه.



و«كيرة والجن» أحداثه مأخوذة عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد الذى كتب قصة الفيلم أيضا، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى، روبى، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، وإخراج مروان حامد.

تدور أحداث فيلم كيرة والجن تحديدا عام 1919 وقت ثورة سعد زغلول، عن قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزى لمصر، إذ إن بعض هذه البطولات لشخصيات مأخوذة من الواقع.



ويحتل فيلم «بحبك» المركز الثانى بإجمالى إيرادات بلغت 44 مليون جنيه و527 ألفا، وذلك منذ طرحه فى 7 يوليو الماضى، ظل في المركز الرابع على مستوى الإيراد اليومي أمس الخميس بـ 348 ألف جنيه.



والفيلم يخوض فيه تامر حسنى تجربة الإخراج لأول مرة بجانب التأليف والبطولة والموسيقى التصويرية، يشارك فى بطولته هنا الزاهد، وحمدى الميرغنى، وهدى المفتى، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وتتناول أحداثه حياة رجل يخوض قصتى حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



أما فيلم «عمهم» فجاء فى المركز الثالث على مستوى الإيراد اليومى، محققا أمس الخميس 595 ألف جنيه، كما يحتل المركز نفسه فى الإيراد الإجمالى بـ 39 مليون جنيه و256 ألفا، وذلك منذ طرحه فى 7 يوليو الماضى.

والفيلم من تأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى البطولة، سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول الملاكم سلطان الذى يجسد دوره محمد إمام والذى يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، ولكنهما يتورطان فى قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع مصادفة فى طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.