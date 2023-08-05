رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بتمكين القيادات ومنع تخطي الصلاحيات

أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ضرورة تنظيم واستثمار الموارد المتاحة وتوظيفها بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها في خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب، ودعم جودة التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه بأمناء كليات الجامعة؛ لمناقشة احتياجات الكليات، وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وناقش رئيس جامعة جنوب الوادي، عددا من الموضوعات ومنها نظام نقل الموظفين بين إدارات الجامعة وكلياتها مع ضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بذلك، حيث إن النقل من مكان لآخر لا يكون إلا بإضافة قيمة للجامعة، وعدم تأثر المكان الذي جرى النقل منه.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تمكين القيادات الإدارية بالكليات ومنع تخطى الصلاحيات والتعاون مع لجنة حساب الطاقة الاستيعابية للتدريس الجامعي؛ لخدمة العملية التعليمية والتأكيد على منع المعاملات الورقية وإدارة الجامعة على منصة "مسك"، ورفع المخلفات حول مباني الكليات وداخلها والاهتمام بنظافة الكليات وتشجير المناطق المحيطة بالكليات، وضرورة امتداد وحدة الرصد المرئي بالجامعة لتغطي جميع الأماكن بالجامعة.