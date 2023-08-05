وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الوزيرين بحثا أيضا خلال المكالمة، عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، والأمن في البحر الأسود، وتوسيع حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، سبل تفعيل مبادرة الحبوب في البحر الأسود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأكد كوليبا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الزعيم الوحيد القادر على إعادة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاقية الحبوب.

ولفت في تصريحات لوكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرين فورم»، إلى أن روسيا أوقفت الاتفاقية، وأن كييف تتفاعل مع أنقرة فيما يتعلق بعودة بوتين إلى هذه الاتفاقية.

وقال: «أوكرانيا تنسق مع أردوغان لإعادة بوتين إلى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود. وأردوغان أيضاً ينسق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذا الشأن».

والأربعاء، أكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي، أهمية اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، واصفاً إياه بأنه «جسر السلام».

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة، من أجل استمرار مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال إن توقف مبادرة شحن الحبوب مدة طويلة ليس في مصلحة أحد، مبيناً أن الضرر الأكبر سيلحق بالدول المحتاجة وذات الدخل المنخفض.

وفي 17 يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها «ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها».

وكان بوتين قد اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة، رغم جهود الأمم المتحدة.