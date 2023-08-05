محمد منير يبدأ حفل العلمين بأغنية الرزق على الله

بدأ الكينج محمد منير حفله، الذي يقام الآن، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، بأغنية "الرزق على الله"، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وترديد كلماتها.

وصعد قبل منير على مسرح أرينا العلمين، الفنان حميد الشاعري مقدما مجموعة من أجمل أغانيه، التي تفاعل معها الحضور بقوة، من بينها: قشر البندق، وجلجلي، وعيني، والفستان الأسود، وبالي رايق.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.