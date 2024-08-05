أيرلندا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين ولبنان

نصحت أيرلندا، اليوم الاثنين، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين ولبنان بسبب تزايد عدم الاستقرار بالمنطقة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا حثت فيه اليابانيين الموجودين في لبنان على المغادرة في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأمس الأحد، قال جوناثان فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان وقررت نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط في إجراء وقائي ودفاعي.

وكانت وزارتا الخارجية الفرنسية والإيطالية قد قالتا، يوم الأحد، إنهما حثتا رعاياهما على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا نظرا لخطر إغلاق المجال الجوي لإيران. وحثت الوزارة، يوم الجمعة، الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران.

كما دعت الوزارة في توصية منفصلة الرعايا في لبنان، وخاصة أولئك المسافرين في رحلات ترفيهية هناك، إلى اغتنام فرصة استمرار الرحلات الجوية حتى الآن للمغادرة، بحسب "رويترز".

وعبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الأحد، الإيطاليين الموجودين مؤقتا في لبنان إلى عدم السفر إطلاقا إلى جنوب البلاد وإلى العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن على متن رحلات تجارية “نظرا للوضع المتدهور"، قائلاً: "ندعو أيضا الإيطاليين إلى عدم التوجه إلى لبنان في رحلات سياحية".

