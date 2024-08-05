ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة

استقبل ميناء دمياط، 7 سفن متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 54 ألفا و88 طنا، تشتمل على 16479 طن كلينكر، و2807 أطنان رمل، و9700 طن يوريا، و1700 طن كسب صويا، و13 ألفا و250 طن ملح، و10 آلاف و152 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و251 طنا، تشتمل على 18200 طن ذرة، و11 ألفا و393 طن قمح، و7720 طن سكر، و600 طن خردة، و7455 طن حديد و883 طن أبلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 99 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3002 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69 ألفا و242 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137 ألفا و588 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4860 طن قمح، متجه إلى صوامع طنطا وشبرا وبني سويف.

كما غادر الميناء قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6429 شاحنة.