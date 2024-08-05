 المستشار محمود فوزي: رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق أساسه تنفيذ أحكام الدستور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار محمود فوزي: رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق أساسه تنفيذ أحكام الدستور


نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 11:40 م

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