 بلينكن: هذا موعد هجوم إيران على إسرائيل.. واجتماع أمني لبايدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: هذا موعد هجوم إيران على إسرائيل.. واجتماع أمني لبايدن

وكالات
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:10 ص

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن ثلاثة مصادر – لم يسمها - قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في دول مجموعة السبع أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيجتمع، اليوم الاثنين، مع فريق الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، ذاكرا أن الرئيس بايدن سيتحدث مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت دعم واشنطن لأمن إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، إن أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي تعزيزات القوات الأمريكية الردعية للدفاع عن إسرائيل، مشددا على تهدئة التوترات، ومعربا عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

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