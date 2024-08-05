تموين الإسكندرية: انطلاق الأوكازيون الصيفى اليوم

أعلن المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارية الداخلية في الإسكندرية لشئون الإعلام والاتصال السياسى، الانتهاء من استعدادات انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي اليوم الاثنين، ولمدة شهر.

وأفاد "القلش" في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، التقى مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أحمد عبد الحميد؛ لحث الجهاز الرقابي للتجارة الداخلية، وحثه على تشديد الرقابة على فعاليات الأوكازيون، والتأكد من التخفيضات المقدمة من المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون.

وأكد "القلش" على تسهيل اجراءات الاشتراك في الأوكازيون، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المحال، والأنشطة التجارية هذا العام، حيث سيشارك كل محل لمدة أسبوعين بعد تقديم طلب للاشتراك في الأوكازيون مقدم إلى الإداراة العامة للتجارة الداخلية بحيث يوضح فيه نسبة التخفيضات.

ومن جهته أشار وكيل وزارة التموين والتجارية الداخلية، إلى أن الأوكازيون يستهدف تنشيط قطاع التجارة الداخلية في الإسكندرية، وتحقيق الرواج التجاري، حيث يستفيد التجار من زيادة نسب المبيعات، ويستفيد المواطنين من نسب التخفيضات.

وأكد وكيل الوزارة في الإسكندرية، على تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضمان أوكازيون حقيقي يستفيد منه المواطنين، حيث تعرض الأسعار قبل التخفيض وبعده، مع حيازة مسئولي المحال التجارية تصريح الاشتراك في الأوكازيون معتمد من المديرية.

ويُذكر أن المحال التجارية المشاركة في الأكازيون حتي الآن تمثل قطاع كبير من الأنشطة التجارية ما بين "ملابس، وأجهزة كهربائية، وحقائب، وأحذية، وأثاث".