وزير الاستثمار: حريصون على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال الياباني للاستثمار بمصر

استقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني لزيادة استثماراته في مصر ومواجهة أي تحديات قد تواجه المستثمرين اليابانيين في السوق المصري، مشيدا بالتجربة الاستثمارية اليابانية في مصر والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط القاهرة وطوكيو.

وأشار الخطيب إلى أن اللقاء استعرض نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لليابان والنتائج الملموسة التي حققتها الزيارة، كما تم استعراض موقف اللجنة المصرية اليابانية التي من المقترح انعقادها في شهر سبتمبر القادم؛ لمناقشة موقف الاستثمارات اليابانية الحالية والمستقبلية في مصر، مؤكدا حرصه على المشاركة في اللجنة والتعرف عن كثب على موقف الشركات اليابانية وخططتها المستقبلية في السوق المصري.

ومن جانبه أعرب أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع مصر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين الياباني والمصري على حد سواء، مشيدا بالتعاون الوثيق والمثمر بين كل من السفارة اليابانية في مصر ومجتمع الأعمال الياباني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر.

وهنأ أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، المهندس حسن الخطيب على توليه مهام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.