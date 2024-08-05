أوكرانيا تحصل على مساعدات أمريكية إضافية بالمليارات لدفع أجور موظفي الدولة

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حصلت أوكرانيا على أكثر من 5ر3 مليارات يورو (8ر3 مليار دولار) من الولايات المتحدة في صورة مساعدات جديدة للميزانية من أجل دفع أجور موظفي الدولة.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بيان صدر اليوم الاثنين "هذه مساهمة مهمة للغاية لدعم ميزانية دولة أوكرانيا أثناء فترة مقاومة العدوان الشامل من الاتحاد الروسي".

وسوف تستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في الدفاع المدني وغيرهم من موظفي الدولة ولدعم النازحين داخليا. ولا يتعين على أوكرانيا تسديد هذه الأموال.

ووفقا للوزارة، حصلت ميزانية أوكرانيا على ما يعادل 25 مليار يورو في صورة دعم مباشر من الولايات المتحدة وحدها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 .

وبشكل إجمالي، حصلت أوكرانيا على 90 مليار يورو من مانحين دوليين لتمويل ميزانية الدولة منذ ذلك الحين. وسيتم تمويل أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا لعام 2024 من الخارج.