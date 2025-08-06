جامعة مطروح في قمة ستارت: تمكين طلابي وتكريم للتميز وصناعة قادة المستقبل

شاركت جامعة مطروح في فعاليات قمة "ستارت" للعام الجامعي 2024–2025، والتي أقيمت بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومشاركة كبيرة من الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور عمرو المصري، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، عن اعتزازه بمشاركة فريق وحدة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تنبع من إيمان الجامعة بدعم وتمكين الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية وتنموية داعمة، تحفز الطلاب على التفاعل مع المبادرات، وتطوير وعيهم، وتعزيز انتمائهم، بما يُعد خطوة لإعداد كوادر قادرة على خدمة الوطن.

وجاءت المشاركة بإشراف الدكتور هشام رضا، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور محمد حنفي، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وشهدت القمة تفاعلًا لافتًا من طلاب جامعة مطروح الذين عبروا عن حماسهم وسعادتهم، مؤكدين أنها أضافت لهم خبرات قيّمة، وفتحت آفاقًا أوسع للوعي والمسؤولية.

وتم خلال حفل الختام تكريم الطالب عمر أحمد رمضان، من كلية علوم الرياضة، ومنحه لقب "المتطوع المثالي" نظير جهوده ومساهمته الفاعلة في خدمة المجتمع الجامعي.

واختتم الدكتور عمرو المصري تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة مطروح تُؤمن بقدرات طلابها، وتوفر لهم المساحة ليكونوا قادة، مؤكدًا أن المستقبل يُبنى بالوعي والإيمان بالإنسان.