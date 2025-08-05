يورشيتش: التتويج بدوري الأبطال كان حلما

كشف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، صعوبة الموسم الماضي، رغم تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وقال يورشيتش عبر قناة أون سبورت: "الموسم السابق كان صعبا للغاية لأنني جئت إلى مصر ووجدت لاعبين يريدون تحقيق شيئًا كبيرًا، ومن هنا بدأنا بقوة ولعبنا الكثير من المباريات الجيدة".

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم لعبة نتائج ولكنني أنظر وأهتم أيضًا بالأداء، وأنظر إلى الموسم بالكامل".

واصل: "في الموسم الماضي كان هناك موقفا صعبا.. عندما كنا سنواجه الإسماعيلي وبعدها نلعب مع دجوليبا المالي في ملعبه، وكانت لدينا وضعية سيئة للغاية لأن لدينا 22 لاعبًا مصابًا وأشركت 10 لاعبين غير الأساسيين وقدموا أداء مميزا".