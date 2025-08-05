الشرقية تشهد توافدا نسائيا كثيفا على لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إقبالًا ملحوظًا من السيدات في قرى ومراكز محافظة الشرقية، حيث حرصن على ممارسة حقهن الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وسط أجواء من التنظيم الجيد والتأمين الكامل من قِبل قوات الأمن.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية على المقاعد الفردية، وعددها 7 مقاعد، عدد من المرشحين بلغ 24 مرشحًا، من بينهم 11 مرشحًا مستقلًا، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين عن حزب مصر الحديثة، ومرشحين اثنين عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب الوفد، ومرشح واحد عن حزب الاتحاد، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد عن حزب حماة الوطن.

وقد تقدمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بطلبات الترشح على مقاعد القائمة في الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، بنظامي القائمة والفردي، والتي تضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. وشملت القائمة 6 مرشحين عن محافظة الشرقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 829 مقرًا انتخابيًا، تضم 844 لجنة فرعية.

وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وتستمر حتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، تحت إشراف 9500 قاضٍ من قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وتُجرى الانتخابات بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام والمنظمات التي حصلت على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في 12 أغسطس الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس للمصريين في الخارج، ويومي 27 و28 من الشهر نفسه في الداخل، وتُعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.