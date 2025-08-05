سهم شركة الوطنية للطباعة يواصل صعوده ويقفز 10% منتصف أولى جلسات تداوله في البورصة

واصل سهم شركة "الوطنية للطباعة" أداءه القوي في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، حيث قفز بنسبة 10% بحلول منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 23.45 جنيه، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 21.25 جنيه.

وكانت إدارة البورصة أعلنت بدأ التداول على سهم "الوطنية للطباعة" اليوم، بعد تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة لعدد 21.1 مليون سهم، بنسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر 21.25 جنيه للسهم، على شريحتين (عامة وخاصة)، وبقيمة 449.88 مليون جنيه، حيث بلغت معدلات تغطية الطرح العام أكثر من 23 مرة.

في حين تم الاكتتاب بالكامل في شريحة الطرح الخاص، البالغة 10.5 مليون سهم (بنسبة 50% من إجمالي الطرح، وتمثل 5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة)، من قبل المستثمر السعودي عمران محمد العمران، بصفته مستثمرًا رئيسيًا.

تأسست الشركة الوطنية للطباعة على يد عائلة المعلم، التي تمتلك خبرة في صناعة النشر والطباعة والتغليف تمتد منذ عام ١٩٧٩. تطورت الشركة لتصبح اليوم واحدة من منصات الطباعة والتغليف المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تدير الشركة عملياتها عبر 4 شركات تابعة رئيسية هي: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، وتقدم حلولا متكاملة لأكثر من ٦٩٠ عميلا في ١٥ قطاعا صناعيا متنوعا. بمنشآتها المتطورة في مدينتي العبور والسادات، تتجاوز الطاقة الإنتاجية للمجموعة 280 ألف طن سنويا، مع التزام بأعلى معايير الجودة.



