أكسيوس: ترامب يخطط لزيادة دور واشنطن في تقديم المساعدات لغزة

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بحث المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططاً لزيادة دور الولايات المتحدة بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين في البيت الأبيض.

جاء ذلك بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون ومسؤول إسرائيلي مطلع على القضية لموقع أكسيوس الأمريكي.

وسافر ويتكوف من ميامي للقاء ترامب على العشاء يوم الاثنين، بحسب المصادر، بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وغزة.

وقال مسؤول أمريكي، للموقع، إنه تقرر أن "تتولى" إدارة ترامب إدارة المساعدات الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بالشكل المناسب.

وبينما يبدو الرئيس الأمريكي "غير مُتحمس" لفكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور، "لكن لا بد من ذلك"، بحسب ما قاله المسؤول الأمريكي لأكسيوس، مضيفاً أنه "لا يبدو أن هناك حلاً آخر".

وتابع المسؤول: "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم. دونالد ترامب لا يُحب ذلك. لا يُريد أن يموت الأطفال جوعاً".