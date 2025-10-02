وزير الري يشهد ختام محاضرات WEFE Nexus بمشاركة متدربين من 4 وزارات

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus"، التي نظمها قطاع شئون مياه النيل منذ مارس 2025، بمشاركة نحو 100 متدرب من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بعد عقد 10 محاضرات متخصصة.

وتوجه الوزير بالتحية لقطاع شئون مياه النيل على تنظيم هذه المحاضرات، كما وجه الشكر للدكتور حسن أبو النجا الخبير الدولي والمحاضر بجامعة كولن، ورئيس مجموعة الأمن المائي بالمنظمة الدولية للموارد المائية IWRA، والمستشار بالهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، على ما قدمه من محاضرات قيمة.

وأوضح أن هذه السلسلة من المحاضرات تمثل خطوة مهمة في تحقيق رؤية الوزارة لتعزيز وبناء القدرات ونشر المعرفة المتعلقة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإطلاعهم على أحدث المفاهيم والتجارب العالمية في مجال الـ WEFE Nexus.

وذكر أن مبدأ WEFE Nexus يعد إطار عمل يربط بين مختلف التحديات والقطاعات، مما يتطلب مشاركة الوزارات المعنية مثل الري والزراعة والبيئة والكهرباء في تطبيق مبادئ الترابط بصورة متكاملة.

وأكد أن هذا التدريب يمثل بداية لتأسيس نواة عمل داخل الوزارة تسعى لدمج هذا النهج في جميع أنشطة ومشروعات الوزارة، بما يعكس الالتزام بالاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضاف أن الوزارة تشهد حاليًا التحول للجيل الثاني من منظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم WEFE Nexus أحد أبرز مستهدفات منظومة الري 2.0، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه، إلى جانب دعم رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن الموضوعات التي تناولتها المحاضرات تميزت بالشمولية والتنوع، حيث تضمنت التكامل المؤسسي، آليات المتابعة والتقييم، التغيرات المناخية والمرونة المناخية، التحول الرقمي، آليات التمويل والاستثمار، دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسبل إشراك القطاعات ذات الصلة.