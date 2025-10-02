أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بدور مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن الدراسات البرلمانية والتعديلات التشريعية تميزت ببصيرة، واستخدام الأدوات البرلمانية كان في صالح الوطن، وكان الطرح دائما يتميز بالحكمة والأدب الشديد.



وأضاف "نتمنى للجميع التوفيق سواء ممن يستمرون في عضوية مجلس الشيوخ، أو يخوضون الانتخابات في مجلس النواب أو أولئك الذين يستكملون مسيرتهم المهنية والحياتية في مجال آخر"، مشددًا على أن كل هذه حلقات تكمل بعضها البعض.

وخاطب فوزي رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "على المستوى الشخصي أكن لك تقديرا كبيرا جدا تستوعب الجميع بابتسامتك الهادئة ودعابتك اللطيفة".

وعلق عبد الرازق مشيدًا بأداء وزير الشئون النيابية "هنيئًا لمصر وجود مثل هذا الوزير المخلص لبلاده".