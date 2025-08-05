وزارة الدفاع الروسية: تدمير مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مظليي وحدة "تولا" الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وقال البيان إن "طواقم راجمات الصواريخ /جراد/ في وحدة /تولا/ التابعة لقوات مجموعة /الشمال/ الروسية، تنفذ مهاما قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش تمركزا كبيرا لقوات المشاة الأوكرانيين في غابة بالمقاطعة.

وقالت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات الصواريخ "جراد" بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطى المنطقة المحددة، أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكراني".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.