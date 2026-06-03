استقالة رئيس العمليات بجيش الاحتلال بسبب تجاوزات أخلاقية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالة رئيس قسم العمليات، يسرائيل شومر، بعد التحقيق معه في شبهة ارتكاب تجاوزات أخلاقية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن شومر طلب ، إنهاء منصبه والتقاعد من الجيش الإسرائيلي لـ"أسباب شخصية"، مشيرا إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وافق على طلب تقاعده الفوري.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية الخاصة، فإن شومر الذي يشغل منصبا رفيعا وحساسا للغاية في الجيش الإسرائيلي، رُشح اسمه للترقية من رتبة عميد إلى لواء وتعيينه في منصب المستشار العسكري لوزير الدفاع.

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مكتب الشرطة العسكرية استجوب شومر، أمس الثلاثاء، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالأخلاق ونزاهة السلوك، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أن شومر في واقع الأمر أُجبر على الاستقالة وأُقيل من منصبه، موضحة إلى أن رئيس قسم التخطيط في شعبة العمليات، الذي رُمز إليه بالعقيد (أ) سيشغل مكانه لحين تعيين بديل له.

وعلى صعيد متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة بأن شومر طلب إنهاء مهامه والتقاعد من الجيش على خلفية تحقيق يُجرى معه بشأن شبهات تتعلق بالنزاهة العامة، مؤكدة أن "شومر أُوقف عن العمل عقب التحقيق، لكنه اختار إنهاء خدمته قبل ظهور نتائجه".

وقالت القناة الـ 14 إن "جذور القضية تعود إلى شكوى قُدّمت خلال الأشهر الأخيرة إلى المستشارة الخاصة لرئيس الأركان لشئون النوع الاجتماعي (قضايا الجندر)".

وأوضحت القناة أن "الشكوى تناولت شبهات بوجود علاقة استغلال منصب بين شومر وإحدى مرؤوساته، وأنه بعد فحوص أولية، تقرر فتح تحقيق علني، وفي إطاره استُدعي شومر للتحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن القضية ظلت أياما عدة "سرية للغاية بسبب حساسية منصب شومر، ولم يعلم بوجودها سوى عدد قليل في المؤسسة الأمنية، وأبلغ رئيس الأركان زامير أعضاء هيئة الأركان العامة بتفاصيل الواقعة في الساعات القليلة الماضية".

وأضافت: "تنطوي القضية على أهمية كبيرة على خلفية جولة التعيينات القيادية التي تُطرح هذه الأيام. فقد كان من المتوقع أن ينهي شومر قريبا منصبه رئيسا لقسم العمليات، ليحل العميد باراك حيرام مكانه".