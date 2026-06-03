وزير الخارجية الإندونيسي يستقبل نظيره التركي هاكان فيدان

استقبل وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، اليوم الأربعاء في جاكرتا، نظيره التركي هاكان فيدان، في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والأمن الإقليمي.

ووصف سوجيونو، في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إندونيسيا وتركيا بأنهما دولتان تربطهما علاقات تضامن وتعاون طويل الأمد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وقال إن "إندونيسيا تعرب عن تقديرها الكبير للدعم والتضامن الثابتين اللذان تقدمهما تركيا في الدفاع عن مبادئنا المشتركة."

ويزور فيدان إندونيسيا لبحث توسيع التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات في مجالي التجارة والدفاع، ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية أنه من المتوقع أن تشمل المحادثات التعاون في القطاعات المتوافقة مع الالتزامات التي تعهد بها قادة البلدين.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد فيدان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعة منتجات الحلال.

وتهدف هذه المبادرات إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 3ر178 تريليون روبية.

ومن المقرر أن يستعرض فيدان أيضا مشاريع الصناعات الدفاعية الجارية، وسيناقش سبل التعاون في مجالات جديدة محتملة.

وفيما يتعلق بغزة، من المتوقع أن يؤكد فيدان على مواصلة تركيا وإندونيسيا تنسيقهما الوثيق بشأن القضية الفلسطينية، ودعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

ومن المتوقع أن يناقش فيدان، خلال زيارته إلى جاكرتا، أيضا ملفات إيران، ومضيق هرمز، وسوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى جانب قضايا أمنية أوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.