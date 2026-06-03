إصدار تحذير طارئ من فيضان أحد الأنهار بإقليم واكاياما الياباني بعد وصول إعصار لليابسة

وصل الإعصار جانجمي اليابسة في الجزء الجنوبي من إقليم واكاياما الياباني الساعة 0430 اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذير من المستوى الخامس من الفيضانات لنهر كوزا في الإقليم الواقع بغرب البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير طارئ من فيضان نهر منذ راجعت وكالة الأرصاد الجوية ووزارة الأراضي نظام تحذيراتها الخاص بالطقس وأدخلت مستوى التحذير الشهرالماضي، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

وقال تاكويا هوسومي رئيس قسم التوقعات بوكالة الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي "من فضلكم توجهوا إلى الأماكن أكثر سلامة مما أنتم فيها لأن حياتكم في خطر". وجرى خفض التحذير الطارئ من الفيضانات لنهر كوزا إلى تحذير من الفيضانات الساعة 0850 دقيقة صباحا.