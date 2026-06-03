الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز ​المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من ‌أجل كبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس ​آب 0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولار.

واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج ​من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية ⁠الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، ​في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.



وقال ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط ​بتخلي طهران عن برنامجها النووي.

و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة ‌مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في ​وقت لاحق اليوم، ​وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من ​سويسرا انخفضت في أبريل نيسان 20 بالمئة عن الشهر ​السابق، ⁠إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج.

وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في ⁠العالم ​لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.

وانخفض سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 ​دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.