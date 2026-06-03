الخارجية الأمريكية: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تتقدم باتجاه اتفاق شامل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، في منشور على منصة "إكس"، إن "وفدي إسرائيل ولبنان اجتمعا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية للجولة الرابعة من المحادثات المباشرة، برعاية الولايات المتحدة ليل الثلاثاء"، مضيفا أن "المفاوضات تشهد تقدمًا على الصعيدين السياسي والأمني، إذ نتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية ونتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل".

وقال "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بتيسير هذه المفاوضات التاريخية. ومن المقرر عقد جولة أخرى اليوم الأربعاء".