مسئولون لـبوليتيكو: زيلينسكي سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

قال ثلاثة مسئولين مطلعين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المقرر أن يحضر قمة مجموعة السبع المزمع عقدها الشهر الجاري في فرنسا.

وأضاف المسئولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، في تصريحات لصحيفة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية، أنه من المتوقع أن ينضم زيلينسكي إلى رؤساء الدول والحكومات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية.

وقال أحد المسئولين إن الرئيس الأوكراني يعتزم مناقشة الدبلوماسية الحربية والدفاع الجوي لمواجهة هجمات الصواريخ الباليستية الروسية