إصابات جراء استهداف مسيرات إيرانية مبنى ركاب بمطار الكويت الدولي

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم، مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، عن تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقررت الهيئة تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب «T1» بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني.

ويأتي الهجوم على مطار الكويت بعد يومين من تشغيله، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية يوم الاثنين، استئناف مطار الكويت الدولي تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي مع اندلاع الحرب في 28 فبراير، وتعرض مطارها الدولي والمناطق المحيطة به للاستهداف عدة مرات، مما دفع شركة طيران الجزيرة إلى نقل عملياتها إلى السعودية.

وبدأت شركة الطيران عملياتها من مطار القيصومة السعودي في 11 مارس، وتنقل الركاب عبر الحدود برًا. وتُسيّر رحلاتها أيضا من الدمام، وهي مركز سعودي آخر قبل أن تعود إلى مطار الكويت الدولي قبل الهجوم عليه اليوم.