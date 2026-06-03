 اليابان تتبنى مسودة ميزانية تكميلية للعام المالي 2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تتبنى مسودة ميزانية تكميلية للعام المالي 2026

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 9:33 ص

اعتمدت الحكومة اليابانية في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء مسودة ميزانية تكميلية للعام المالي 2026 مع إنفاق على الحساب العام بقيمة 5ر3113 مليار ين.

وتهدف الميزانية الإضافية للعام الذي بدأ في أبريل بشكل أساسي إلى إنشاء صناديق احتياطية جديدة لاتخاذ تدابير استجابة للتوترات في الشرق الأوسط، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء. وسيتم تمويل الميزانية التكميلية بشكل كامل من خلال إصدار سندات حكومية لتغطية العجز.

وتعتزم الحكومة إحالة مسودة الميزانية إلى البرلمان الياباني (الدايت) في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بهدف ضمان التبكير بإقرارها .

وسيتم تخصيص 5ر2 تريليون ين من إجمالي الإنفاق للصناديق الاحتياطية الجديدة، التي سيتم استخدامها بشكل أساسي لزيادة الموارد المالية لدعم البنزين.

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