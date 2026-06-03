بيانات: تشات جي بي تي يصل إلى مليار مستخدم نشط شهريا في وقت قياسي

تجاوز تطبيق تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.آي حاجز المليار مستخدم نشط شهريا على ​مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق ‌في بلوغ هذا الرقم.

يأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة سنسور تاور المتخصصة في تحليلات السوق وسط منافسة متزايدة ​بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه.آي للسيطرة على سوق ​الذكاء الاصطناعي التي تشهد توسعا سريعا.

وقالت سنسورتاور إن ⁠تشات جي.بي.تي وصل إلى مليار مستخدم نشط ​شهريا في مايو أيار، بعد نحو ثلاث سنوات ​من إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل جوجل مابس وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب.



وقالت الشركة إن مستخدمي تشات جي.بي.تي في ​الولايات المتحدة الذين قاموا بتحميل تطبيق كلود ​من أنثروبيك في الربع الأول من 2026 قضوا وقتا أقل ‌خمسة ⁠بالمئة على تشات جي.بي.تي بعد شهر من التحميل عن متوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة.

وقدمت أنثروبيك طلبا سريا للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة أمس الاثنين، ​في حين ​أفادت رويترز ⁠بأن أوبن إيه.آي تستعد أيضا لتقديم طلب للطرح العام الأولي في الأسابيع ​المقبلة.

وتشير بيانات سنسور تاور إلى أن عدد ​مستخدمي ⁠كلود النشطين شهريا على مستوى العالم بلغ 56 مليونا حتى الربع الثاني من العام الحالي، في حين ⁠تجاوزت ​نسبة نمو عدد مستخدميه النشطين ​شهريا على أساس سنوي البالغة 640 بالمئة تقريبا نسبة نمو مستخدمي ​تشات جي.بي.تي عند 62 بالمئة.