التعمري يحمل آمال الأردن في مشاركته الأولى بكأس العالم

ستسلط الأضواء على المهاجم موسى التعمري في مشاركة الأردن الأولى في كأس العالم لكرة القدم، إذ سيكون مطالبا بتعويض غياب زميله المصاب يزن ​النعيمات وقيادة البلاد للدور الثاني عبر بوابة المجموعة العاشرة القوية.

وسجل التعمري ‌سبعة أهداف في مشوار الأردن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مقابل ثمانية أهداف للنعيمات الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة دور الثمانية لكأس العرب في ديسمبر الماضي.

وأوقعت القرعة الأردن في مجموعة صعبة، ​إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين ​حاملة اللقب.

وقادت رحلة التعمري، أبرز لاعب في تشكيلة المدرب جمال السلامي، المهاجم من ⁠شباب الأردن إلى قبرص وبلجيكا قبل أن يحط الرحال في فرنسا حيث لعب مع ​مونبلييه قبل الانتقال إلى ستاد رين في 2025.

وقدم الجناح الأعسر أداء مميزا مع رين هذا الموسم، ​ليساعده في احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وشارك في 36 مباراة في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 18 هدفا، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وقال التعمري ​في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد التأهل إلى البطولة التي ستقام في ​الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "مجرد تأهلنا إلى كأس العالم إنجاز تاريخي، لكننا لن نتوقف عند هذا الح.. "أصبح هدفنا ‌وطموحنا أعلى، ⁠وغايتنا رفع اسم الوطن وإثبات وجود الكرة الأردنية على الساحة العالمية".

ويرتدي التعمري القميص رقم 10 مع الأردن، ويمتاز بمراوغاته الساحرة بالقدم اليسرى وتسديداته القوية، مما دفع جماهير فريقه السابق أبويل نيقوسيا لتطلق عليه لقب "ميسي الأردن"، في مقارنة مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم ​2022، وهو التشبيه الذي ​يرفضه التعمري.