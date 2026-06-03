كرزاي: التحديات الأمنية في باكستان تنبع عن عقود من دعم التطرف

ذكر الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي أن المشكلات الأمنية الحالية في باكستان هي نتيجة عقود من السياسات التي دعمت التطرف واستخدمت الجماعات المسلحة كأدوات للسياسة الخارجية ضد أفغانستان.

وفي بيان، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، إكس قال كرزاي إن أفغانستان كانت واحدة من الضحايا الأساسيين للإرهاب الناجم عن تلك السياسات، حيث عانت من خسائر بشرية فادحة ودمار واسع خلال العقود الأربعة الماضية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

جاءت تصريحات كرزاي بعد تصريحات أخيرة أدلت بها كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعت فيها إلى الحوار لخفض حدة التوترات بين باكستان وأفغانستان، أثناء بحث التحديات الأمنية الإقليمية.

وحث كرزاي المسؤولين الأوروبيين على تقييم التطورات الإقليمية التي تستند إلى الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار والحقائق على الأرض، بدلا من التركيز فقط على الوقائع الأمنية الحالية.